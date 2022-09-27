Kütahya terapiyle stresten uzaklaşıyor

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Doğru Nefes Alma ve Nefes Teknikleri Eğitimi”, Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde Nefes Terapisti Ümran Özen tarafından gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da düzenlenen Terapide katılımcılar; doğru nefes nasıl alınır, nefesimizi etkin kullanma ve nefes tekniklerini birleştiren bir egzersizle katılımcıların karın kaslarını kullanarak solumalarını ve diyaframlarını eğiterek, sağlıklı bir nefes ihtiyacını karşılamak için vücudun nasıl kullanılabileceği konuları üzerinde eğitim verildi.

Ümran Özen’in sunumlarını katılımcılar dikkatle izleyerek uyguladı.

Terapiye katılanlar, terapinin vücutlarında ve beyinlerinde gerçekleştirdiği etkiyi deneyimleyerek gördüler ve streslerinden bir nebze de olsa arınmış oldular.