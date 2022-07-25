Kütahya'nın yeni cazibe merkezi olacak

Kütahya'da Evliya Çelebi Mahallesinde imalat çalışmaları devam eden Kütahya Millet Bahçesini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehre özgü projelendirilen millet bahçesinin bölgeye değer katacağını ifade ederek, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.KÜTAHYA (İGFA) - Evliya Çelebi Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden Kütahya Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Millet bahçesinin otoparkı, spor oyun alanları ve mesire alanları ile birlikte diğer sosyal donatılarının Kütahya’ya özel olarak projelendirildiğini ifade ederek, millet bahçesinin açılması ile birlikte Evliya Çelebi, Bahçelievler, Okmeydanı, Gültepe ve o bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Millet bahçesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.