Kütahya'nın 'gürültü kirliliği eylem planı' raporu hazır

Çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koyan Kütahya Belediyesi “Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Oluşturulması Projesi” son raporu, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunumla kamuoyuyla paylaşıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da gürültü azaltım senaryolarının oluşturulması projesine ilişkin raporun sunumu gerçekleştirildi.

Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil proje hakkında katılımcıları kapsamlı bir şekilde bilgilendirdi.

Yozgatlıgil,“Merkezimiz, küresel düzeyde ülkemizin çıkarlarını düşünerek, özellikle çevre ve teknolojilerinde uluslararası rekabetçi projeleri başarıyla yürütmektedir. Özellikle şehirleşmiş alanlarda çevre sorunlarına bilimsel ve teknolojik çözümler üretebilmektedir. 2013-2021 yılları arasında yürütülen projeler kapsamında 59 ilin gürültü planını oluşturduk. Kütahya Belediyesi’yle yapılan sözleşme çerçevesinde, 10 Mart 2022-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Gerçekleştirilmesi Projesi yürütülerek bu projenin sonuçlarını paylaşmak için buradayız. Proje ile Kütahya ili özelinde stratejik gürültü hazırlanan harita alanlarında, karayolu, demiryolu, sanayi ve eğlence tesisi kaynaklı gürültünün azaltılması senaryolarının yer aldığı eylem planı hazırlandı. Kullanılan tüm imkanları yerli üretim yaparak hazırlıyor, projeyi sunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileklerimi sunuyorum” dedi.

Proje giriş konuşmasının ardından Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık projenin önemine değinerek, “Öncelikle her iki paydaşın çalışanlarını canı gönülden kutluyorum. Çünkü bizim bu şehre bir taahüdümüz vardı. Kütahya’mızı hem yatırımcılar hem de yaşayanlar açısından Türkiye’nin yaşanabilir ilk beş şehir arasına sokacağız demiştik. Çalışanlarımız başta olmak üzere şehrimizde yaşayan hemşehrilerimize daha konforlu bir yaşam alanı sunabilmek için gürültü eylem planı çerçevesinde, sanayi tesisleri ve diğer ilgili tesislerden kaynaklı gürültünün azaltılmasını sağlayacak iş ve işlemleri bu raporla tespit ettik. Bundan sonraki süreçte nerde, hangi önlem alınması gerekiyorsa, bu önlemleri kullanmaya başlayacağız. Nüfusla karşılaştırdığımızda kişi başına düşen araç sayısı 220 bin civarı ve oldukça yüksek bir rakam, bu araçların çıkarttığı gürültü ve gürültü kirliliğini azaltmak ve en aza indirmek için uğraşacağız. Gürültü ve faktörlerinin en aza indirilmesi amacıyla rapora en son şeklini vererek yapılacak işlemleri bir sıraya koyarak en kısa sürede çalışmaları başlatacağız. Raporda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, şehrimize, ülkemize ve hemşehrilerimize hayırlı olması dileklerimi sunuyorum. Bundan sonraki çalışmalarda görev alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi.

Proje sonuçları hakkında bilgi vermek için Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İklim Değişikliği Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı ve Proje İkinci Yürütücüsü Melike Neşe Tezel Oğuz, kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İklim Değişikliği Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı ve Proje İkinci Yürütücüsü Melike Neşe Tezel Oğuz, proje sunum ekibi, Daire Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.