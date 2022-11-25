Kütahya güvenli trafik için iş başında

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İl Trafik Komisyonu’nun almış olduğu kararların ardından kavşak düzenlemeleriyle trafiği rahatlatmaya devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Bölücek Mahallesi Emniyet Müdürlüğü güzergahındaki Hekim Sinan Caddesi ile Bülent Erkılavuz Caddesi üzerinde trafik güvenliğini artırmak ve trafik akışını daha sağlıklı hale getirmek için kavşak düzenleme ve yol genişletme çalışmalarına ekiplerimiz tarafından başlandı.

Uygulanan proje kapsamında trafik akışını sağlamak, sağlıklı bir yol güvenliği ve sürüşü adına yürütülen çalışmalarda gerekli görülen noktalarda çalışmalar başladı.

Kavşakta hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin kısa sürede çalışmaları tamamlayacağı belirtilirken, düzenleme çalışması kapsamında trafik güvenliği açısından yol daraltma ve kısmi yol kapama işlemleri yapılacağı kaydedildi.

Sürücülerin yol güvenliği için, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda dikkatli olmaları istendi.