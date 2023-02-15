Kütahya depremzedelere kucak açtı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, depremden etkilenerek bölgeden Kütahya'ya gelen vatandaşları, Belediye Hizmet Binamızdaki depremzedeler için oluşturulan marketi ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm personeli ve imkânlarıyla seferber olan Kütahya Belediyesi, vatandaşların yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteğini sürdürmeye devam ediyor.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, depremden etkilenen şehirlerden Kütahya’ya gelen vatandaşları ve Belediye Hizmet Binamızdaki depremzedeler için oluşturulan marketi ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi Misafirhanesi, Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Harlek Otel’de depremzedeleri ziyaret eden heyet, talep ve ihtiyaçları dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Heyet, felaketi yaşayan ve depremden etkilenen illerden şehrimize gelen depremzedelere, bu süreci el birliği içerisinde hep birlikte atlatacaklarını söyledi.