Kütahya'den görsel ve sosyal proje

Katılımcı belediyecilik anlayışı ile bu güne kadar birçok kurumdan ödül ve destek alan Kütahya Belediyesi, ödüle layık görülen ‘Çini ile Kütahya’da Tabelalar Bir Sanat Eseri Projesi’ne hemşehrilerini ortak ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, “İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek ve Görsel Kirliliğe Neden Olmayacak Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe’nin Güzel Kullanımı” konulu Proje Yarışması’nda, Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan “Çini ile Kütahya’da Tabelalar Bir Sanat Eseri Projesi” ödüle layık görüldü.

Söz konusu proje kapsamında, Kütahya merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi’ndeki işyerlerinin ve Kütahya merkezdeki cadde ve sokak tabelalarının Çini Sanatının kullanımı ile yeniden hazırlanması, eskileriyle yer değiştirilerek kent estetiğinin geliştirilmesi ve kent kimliğinin öne çıkarılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Proje hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olan “Kentini Kendin Tasarla BENİM KÜTAHYAM Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması’nın temel amacı; Kütahya’da yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları şehre değer katması, düşüncelerini ve hayallerini dile getirme fırsatı bulması, yaratıcı yönlerinin desteklenip teşvik edilmesiyle sosyal şehir yaşantısına aktif katılımlarının sağlanması.

Sosyal ve ekonomik alanda her geçen gün büyüyüp gelişen, aynı zamanda da tarihi dokusu ve yüzlerce yıllık sanat birikimi ile Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri olan Kütahya için; Kente özel tasarımlar ve fikirlerin üretilmesini sağlamak, Kent kültürünün ve kamusal alanların oluşumunda, Kütahya’da yaşayan vatandaşlarımızın aktif rol almasını sağlamak, eğitimleri sebebiyle farklı illerden ve hatta ülkelerden gelip, Kütahya’da yaşayan öğrencilerimizin kentin sosyal yaşamına yön verecek fikirleri ile şehre aidiyetinin sağlanmasına yardımcı olmak, başarılı eserlerin ödüllendirilmesi ile yaratıcı fikir ve özgün tasarımların üretilmesini teşvik etmek, yarışmanın temel amacını güçlendiren diğer hedefleri arasında yer alıyor.