Kütahya'dan Pakistan'a ikinci yardım

Sel felaketinde zarar gören Pakistan'daki afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve temizlik malzemesi taşıyan yardım tırı, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla düzenlenen törenle uğurlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Valiliği öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 2 bin koli gıda, 427 koli temizlik malzemesi gönderildiğini belirten Vali Ali Çelik, “Kütahya, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan’ın yanında” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'a destek olabilmek için çalışma yürüttüklerini belirten Vali Çelik, "Kardeş ülke olan Pakistan'a kardeşlik hukuku gereği de destek olmamız gerekiyor; çünkü onlar da bizim en sıkıntılı zamanımızda, Kurtuluş Savaşı’mızda bizlere yardımcı olmuşlar” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Pakistan’a destekte bulunan Kütahyalı hemşehrilerine teşekkür ederek, “Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun, şimdi bize düşen kardeşlerimize dost şehir Kütahya’dan yardım göndermek tüm hayırseverlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.