Kütahya'dan Dumlupınar'a sergisi

Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu, Kütahya Belediye binası fuaye alanındaki sergi ile açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) tarafından organize edilen ve Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesi’nin paydaş olduğu Zaferin 100. Yılı Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu açılış töreni, Kütahya Belediye binası önünde gerçekleşti.

EÇFOD Başkanı Emel Oğur yaptığı konuşmada maratonun kültürel bir etkinlik olduğunu ifade etti. Oğur, “Maratonu düzenlemekte ki amacımız, milli bilinci geliştirmek, Kütahya merkez, Altıntaş ve Dumlupınar ile ilgili kamuoyu oluşturmaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı, Mehmetçiğin elinden sancağın düşmediği, büyük zaferin kazanıldığı bu topraklarda binlerce şehidimizi minnetle anmak, fotoğrafın ve sosyal medyanın güçlü etkisini kullanarak manevi duyguları geliştirmek, Kütahya’nın tarihi kültürel ve sanatsal faaliyetlerini fotoğraflayarak büyük zaferin 100. yılı anısını yarınlarımıza taşımaktır” dedi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Gazi Meclisimizin tüm üyelerini, kahraman ordumuzun tüm üyelerini rahmetle yad ediyorum. Tüm şehitlerimizi şükranla yad ediyor hepsine de Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı günler diliyorum. Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu’nun da kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızda, iki dalda 69 bin TL ödüllü yarışmaya paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.