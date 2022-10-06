Kütahya'da Zafer Meydanı şehre değer katıyor

Kütahya'da şehre ayrı bir değer kazandıran ve şehir meydanı olgusunu yıllar sonra oluşturan Zafer Meydanı’nda oturma grupları ve gölgelik montajları tamamlanma aşamasına geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Büyük Zafer’in 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda binlerce Kütahyalı hemşehrimizin katılımı ile açılışı yapılan Zafer Meydanı Projesi’nde oturma grupları ve gölgeliklerin montaj çalışmaları başladı ve tamamlanma aşamasına geldi.

Şehre farklı bir kimlik kazandıran, yürüyüş alanları, kültür ve sanat köşesi, Kütahya’nın tarihi değerlerini yeniden ortaya çıkartan heykel ve orijinaline sadık kalınarak yenilenen Kütahya’nın simgesi Vazo, 26 metre gönder uzunluğu ile Türk Bayrağı ve Ay Yıldız, farklı aydınlatma ve mozaik kaplamaları, tarih sahnesinde yerini almış Türk Devletlerinin bayraklarının yer aldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtının bulunduğu tören alanı ile birlikte şehre meydan kimliği kazandıran Zafer Meydanı, her geçen gün hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Projede yer alan oturma grupları ile birlikte gölgeliklerin montaj çalışmaları kısa süre içinde tamamlanması ile birlikte, Zafer Meydanı şehrin yeni cazibe merkezi olacak.