Kütahya'da Zafer Meydanı'nda rekor çalışma

29 Ağustos açılış tarihi olarak belirlenen Zafer Meydanı’nda rekor çalışma gerçekleşiyor. Meydanda bir günde 150 çalışan aynı anda iş başı yaparak hem bir rekor kırdı hem de imalat çalışmalarına hız verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Tamamlandığında Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacak olan Zafer Meydanı’nda, rekor çalışma performansı sergileniyor.

Aynı anda 150 çalışanın işbaşı yaptığı meydan da peyzaj çalışmalarının son aşamaları tamamlanırken, orijinal hali korunak restore edilen Kütahya’nın simgesi vazo da ise son rötuşlar yapılıyor.

Meydana farklı bir kimlik kazandıracak olan Selçuklu deseni mozaiklerin serimi devam ederken, yer aydınlatma üniteleri ve oturma gruplarının bu hafta içinde monte edilerek, Zafer Meydanı Büyük Zafer’in 100. Yılı olan 30 Ağustos’a hazır hale gelecek.