Kütahya'da Zafer Camii'nde ilk Cuma kılındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içinde yer alan Zafer Caminde, ilk Cuma namazı il protokolü, Mehmetçikler ve vatandaşların katılımı ile kılındı.KÜTAHYA (İGFA) - Tugay Komutanlığının ihtiyaç belirtmesi ile yapımı başlayan ve kısa sürede tamamlanan Hava Er Eğitim Tugayı içerisindeki Zafer Cami, 28 Ağustos tarihinde ilimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Açılışın ardından caminin yapımında emeği geçenlere ilk Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda plaketleri verildi.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an- Kerim tilaveti sorasında konuşan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, caminin yapım sürecine ilişkin bilgiler verirken, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etti.

Öncesinde küçük mescitte toplu namazların kılındığını ifade eden Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz “İhtiyaç talep ettik ve sonrasında inşaata başladık. İnşaatımızın tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Temellerinin atıldığı günden bugüne hızlı bir şekilde caminin tamamlandığı belirten Vali Ali Çelik, “Devletimiz, kendisine emanet edilen insanların hem maddi anlamda hem de manevi anlamda ihtiyaç duyduğu her hususu karşılamakta kendini mükellef saymakta. Caminin inşaatının her sürecinde emeği geçenlere, maddi ve manevi destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından cami inşaatına destek veren iş insanlarına, protokol mensuplarına ve vatandaşlara teşekkür plaketleri, Vali Ali Çelik tarafından verildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık adına plaketi Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı aldı.

Protokol mensupları daha sonra vatandaşlar ve Mehmetçiklerle birlikte Zafer Camiinde ilk Cuma namazını kıldılar.

Programa, Vali Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, il protokolü, şehit aileleri ve caminin yapımına destek olan iş insanları ile birlikte hayırsever vatandaşlar katıldı.