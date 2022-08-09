Kütahya'da 'Zafer Atışı' yapıldı

Büyük Zaferin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında, Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulüp Derneği tarafından organize edilen bölgenin en büyük atış etkinliğine katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da atış yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ikinci, bölgenin en büyük atış etkinliği olarak Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulüp Derneği tarafından düzenlenen atış etkinliğine Türkiye’nin farklı illerinden 500’e yakın sporcu katıldı.

Etkinliğe MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ile birlikte katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, etkinliği düzenleyen dernek başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Etkinlikte atış yapan Başkan Işık, Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulüp Derneğine gereken desteği verdiklerini belirtti.

Dernek Başkanı Kadir Güngör, Türkiye’nin en büyük ikinci ve bölgenin en büyük atış etkinliğini yaptıklarını ifade ederek, Kütahya Belediyesi’nin ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın kendilerine gereken desteği fazlası ile verdiklerini söyledi. “Türkiye’de bizim gibi dernekler belediyelerden destek alıyor. Ancak biz Kütahya olarak diğer illere göre daha fazla destek alıyoruz" diyen Dernek Başkanı Güngör, " Başkanımıza ve ekibine bu noktada teşekkür ediyorum. Diğer illerde olmayan engelli ve kadın kategorileri dahil olmak üzere 8 kategoride etkinliğimizi düzenledik. Etkinliğimiz trap, tek kurşun, hedef atışları gibi farklı dallarda devam etti. Bugün burada 500’e yakın sporcumuzu ağırlıyoruz. Şehrimizin tanıtımına bir nebze de olsa katkımız oluyor. Etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik derece alan sporculara hediyelerinin verilmesi ile son buldu.