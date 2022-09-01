Kütahya'da Zabıta Haftası kutlandı

Zabıta Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, müdürlükte görev alan tüm personelin haftasını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli zabıta memurları ve personel ile bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, zabıta memurlarını özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Işık yaptığı konuşmada, zabıta memurlarını çok önemsediklerini belirterek, "Belediyemizin direk vatandaşla temas eden dışa açık yüzü sizlersiniz. Onun için göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hepinizin gayretleriyle vatandaşımızın memnuniyetinin giderek arttığı bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah bundan sonraki sürelerde de aynı şekilde vatandaşımızı memnun edecek, yanlışa yanlış dur kardeşim, doğru olanı da böyle yap diyeceğimiz bir çalışma anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür diyorum. Haftanız kutlu olsun. Zabıta Müdürümüze de böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar ve zabıta memurları katıldı.