Kütahya'da Yüzüncü Yıl Park yenileniyor

Kütahya'da Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yer alan Yüzüncü Yıl Parkı’nda detaylı çalışma devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın en güzel mahallelerinden biri olan ve adını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılından alan Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde, Yüzüncü Yıl Parkı’nda başlatılan detaylı yenileme çalışmaları sürüyor.

Gençlerin yararlanabileceği halı saha bulunan parkta yürüyüş yolları tamamlanırken, elektrik hatlarının döşeme işlemleri de tamamlandı. Aydınlatma ünitelerinin montajına başlanan park içerisinde yer alacak çocuk oyun grubu için zemin beton atma işlemleri devam ederken, beton atma işleminin ardından zemin kauçuk kaplama işlemine geçilecek.

Parkın kısa süre içinde kullanıma açılması için ekipler hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.