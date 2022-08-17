Kütahya'da Yörük Türkmenleri'nden Başkan Işık'a ziyaret

Kütahya'da Yörük ve Türkmen Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret eden Yörük ve Türkmen Derneği üyeleri, kendilerine verdikleri desteklerden ötürü Başkan Işık’a teşekkür etti.

Ddernek başkanı Namaz, yapılacak iş birliği ile birlikte gelecek yıllarda daha güzel ve kapsamlı organizasyonlar yapılabileceğini ifade etti.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gelecek yıllarda yapılacak iş birlikteliği ile Yörük ve Türkmen şenliklerinin daha geniş kitlelere duyurulabileceğini ifade ederek, ziyaret için teşekkür etti.