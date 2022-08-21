Kütahya'da 'yol ticareti' seferberliği
Yol ticaretinden yararlanmak ve Kütahya’nın ilçeleri ile birlikte yöresel ürünlerinin tanıtılması amacıyla projelendirilen ve yapımı tamamlanan Yöresel Ürünler Satış Merkezi esnafları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret ettiler.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Otogarı önüne inşa edilen ve yol ticaretinden Kütahya’nın daha fazla yararlanmasına örnek teşkil edecek olan Yöresel Ürünler Satış Merkezi esnafları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette esnaflar, Başkan Işık’a teşekkür ederek, merkezin Kütahya’nın önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade ettiler.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Işık, esnaflara Kütahya’nın tanıtımına destek verdikleri için teşekkür etti.
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