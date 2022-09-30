Kütahya'da Yedigöller şekillenecek

Kütahya'da 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın yapım işi ihalesini kazanan yüklenici firma ile imzalar atıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'yı geleceğe taşımak adına çevre yatırımlarını sürdüren yerel belediye, büyük bir adım daha attı. Bölgenin sosyal ve kültürel alan olması için yola çıkan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ihaleyi kazanan yüklenici firma ile makamında sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Işık, vizyon projelerinden biri olan Yedigöller Rekreasyon Alanı yapım işinin ihale sözleşmesini imzaladıklarına dikkati çekerek, "2023 yılı içerisinde böyle bir rekreasyon alanını şehrimize kazandırmış olacağız. Başta Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Söz konusu işin yapım süresi 400 gün olacak. Yüklenici firmamıza önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda 29 Ekim tarihinde teslim edecek şekilde imalatları hızlı yapması konusunda ricada bulunduk. Onlar da hayır demediler. Önümüzdeki yıl 29 Ekim’de, 13 ay sonra Yedigöller Rekreasyon Alanı’nı açmış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivite yapılabilecek alanlar olacak.