Kütahya'da 'Yaşam Parkı'nda sona doğru

Yaşam Parkı’nda incelemelerde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, parktaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacağını söyledi.KÜTAHYA (İGFA) - Altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle şehrimizi geleceğe taşımayı hedefleyen Kütahya Belediyesi, çevre yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce yürüyüş yolları tamamlanan Yaşam Parkı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, parkın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Elektrik hatlarının yeraltına alındığı parkta, önümüzdeki günlerde aydınlatma ekipmanlarının montajı yapılacak.

Vatandaşların yaz kış kullanabileceği bir park oluşturmak için yapılan çalışmalarla, Yaşam Parkı Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacak.