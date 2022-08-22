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Kütahya'da yağmur suyu tahliye hatlarında temizlik

Yerel 22.08.2022, 12:56
Kütahya'da yağmur suyu tahliye hatlarında temizlik

Kütahya'da şehrin her noktasında çalışmaları devam eden al yapı ve üst yapı çalışmaları, Perli Mahallesi yağmur suyu tahliye kanalı temizliği sürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Alt yapı çalışmaları ile birlikte üst yapıda da devam eden çalışmalarla, şehrin önemli eksiklikleri tek tek gideriliyor. Özellikle yağmur suyu hattı ile ilgili çalışmalar farklı mahallelerimizde devam ederken, var olan kanalların da temizlik çalışmaları da sürüyor.

Ekipler son olarak Perli Mahallesinde bulunan yağmur suyu tahliye hattında temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla birlikte, tahliye hattında biriken tortu, çamur ve diğer birikintiler temizlenerek olası taşkınların önüne geçiliyor.

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