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Kütahya'da yağmur suyu hattı çalışmalarına devam
Yerel 14.09.2022, 13:58
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışması başlattı.KÜTAHYA (İGFA) - Son üç yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla Kütahya’da olası sel ve yaşanabilecek felaketlerin önüne geçen Kütahya Belediyesi, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çiniliçeşme Sokak’ta yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. 150 metrelik hattın tamamında 300’lük korge boru kullanıldı.
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, altyapı yatırımlarına planlanan program dahilinde devam edecek.
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