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Kütahya'da yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor
Yerel 02.09.2022, 17:53
Kütahya Belediyesi şehir konforunu artırmak için başlattığı alt yapı çalışmaları Fettah Söğütleri Bölgesinde yapılan 102 metrelik yatay sondajla devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile alt yapı çalışmalarına ağırlık veren Kütahya Belediyesi, Fettah Söğütleri Bölgesinde çalışma başlattı.
Toplamda bin 200 metrelik yağmur suyu hattı için 500’lük polietilen boru kullanılıyor.
102 metre yatay sondaj ile çevre yolunun karşı tarafına ulaşan yağmur suyu hattı çalışması ile bölgede yaşanan sıkıntılar sona erecek.
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