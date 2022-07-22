Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele için aile eğitimleri başlıyor

Kütahya'da muhtarlara 'Aile ve Madde Bağımlılığı Eğitimi' verdi..KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden UMER (uyuşturucu ile mücadele) birimi mahallelerde başlatacağı “Aile ve madde bağımlılığı” eğitimi için muhtarlarla bir araya gelerek hem eğitim, hem de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda mahalle sakinlerine yönelik verilecek eğitim ve önleme çalışmaları ile ilgili muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan UMER, ortaokul düzeyindeki çocuklarımızla başlattığı ‘madde bağımlılığı’ eğitiminin diğer aşaması olan aileler ile mahalle kültürü ile birlikte gelen madde bağımlılığı konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.