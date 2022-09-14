Kütahya'da UMER 'saha'yı bilgilendirdi

Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren UMER (Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi), saha ekiplerine yönelik eğitim düzenledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da son zamanlarda zararlı madde kullanan ve satışını yapan kişilerde artış olması nedeniyle saha personeline UMER tarafından ‘Bağımlılık ve Madde Bağımlılığı eğitimi’ verildi.

Verilen eğitimde öncelikli hedeflerinin saha personelini madde bağımlılığına ve satıcılarına karşı bilinçlendirmek olduğu kaydedilirken, eğitimde uyuşturucu madde ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlılık tedavi ve süreci, dikkat edilmesi gereken detaylar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları konu başlıkları altında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Sahada görev yapan belediye personelinin, görev yaptıkları alanlarda karşılaştıkları şüpheli maddeler, madde bağımlısı kişilerle karşılaşma ve bu durumlarda ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirilmeleri ile birlikte farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Uyuşturucu ile mücadele yöntemlerinin anlatılmasının ardından eğitim soru cevap ile son buldu.