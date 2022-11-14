Kütahya'da UMER eğitimleri sürüyor

Kütahya'da UMER, İstiklal Mahallesi’nde 12-15 yaş arası çocuklarımıza “Gençlik ve Madde Bağımlılığı” ve çocuklarımızın annelerine “Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi verdi.KÜTAHYA (İGFA) - UMER geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için mücadele etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz dönem ortaokullarda başlatmış olduğu ‘Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimlerine İstiklal mahallesinde bilinçlendirme çalışmalarına devam ederek çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları, ilk rol model ve öğretmenleri olan anne ve babalara ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi ile uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Eğitimin amacının çocukların bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişmesi ve sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireylerden oluşan toplum oluşturmak olduğu kaydedildi.