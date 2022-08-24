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Kütahya'da Ulu Önder'in heykeli yerini aldı
Yerel 24.08.2022, 18:04
Kütahya'da Zafer Meydanı Projesi imalat aşamasında geçici süre ile yerinden kaldırılan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli, meydandaki en güzel yerini aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Zafer Meydanı imalatı esnasında geçici süre ile yerinden kaldırılan Atatürk heykeli bugün yeniden yeni yerine konuşlandırılarak, meydandaki yerini aldı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Kütahya Valiliği binası girişi önündeki kaidesine titiz bir çalışma ile yerleştirilen Atatürk heykeli, karşısında 26 metrelik gönderde duran Türk Bayrağı ile birlikte Zafer Meydanı’nın anlamına anlam, değerine değer kattı.
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