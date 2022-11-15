Kütahya'da ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Üst yapı faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kütahya Belediyesi, Bölcek, Hacıazizler, Parmakören ve Hilalkent Mahallelerinde bağlantı yolu, ham yol açımı ve reglaj çalışması gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki mahallelerde daha güvenli ve konforlu ulaşım için kilit parke, reglaj, asfalt serimi, ham yol açımı, bağlantı yolu ile ham yol açımı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren belediye, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Parmakören Mahallesi ile Hilalkent Mahallesi arasında kadastral bağlantı yolu için malzeme serimi ve reglaj çalışması yapıldı. Haciazizler Mahallesi’nde ise Cephaneli Sokakta ham yol açımı için malzeme serimi gerçekleştirildi. Şehrimizin her mahallesinde çalışan ekipler, Bölcek Mahallesi’nde 4990/1 ada çevresi ve Kirazpınar Mahallesi’nde ham yol için malzeme serimi yaptı.

Kütahya Belediyesi ekipleri, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerimizde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj, kilit parke, bağlantı yolu ve asfalt serim çalışmalarına devam edecek.