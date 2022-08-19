Kütahya'da 'Türk Tespih Sanatı Müzesi' kuruluyor

Kütahya'da Türk Tespih Sanatı Müzesi kurulması yönünde sanat tarihçisi Mehmet Emin Başyiğit, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile makamında görüştü.KÜTAHYA (İGFA) - Önümüzdeki günlerde Kütahya Belediyesi fuaye alanında açılacak olan Geleneksel Türk Sanatları Sergisi ve yine önümüzdeki aylarda açılması planlanan Türk Tespih Sanatı Müzesi hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret eden Sanat Tarihçisi Mehmet Emin Başyiğit, Başkan Işık’a verdiği destekler için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, yapılacak olan projelere katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.