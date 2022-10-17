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Kütahya'da talepler yerine geliyor

Yerel 17.10.2022, 15:44
Kütahya'da talepler yerine geliyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ile Çevreyolu arasında büyük bir alanı kaplayan bölgede çalışma başlattı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın farklı noktalarında çim biçme, peyzaj, temizlik, bakım ve onarım gibi faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak ile Çevreyolu yan yol arasında kalan büyük bir bölgede refüj çalışması yapıyor.

Zemin düzeltme ve bordür çalışmalarını tamamlayan ekipler, alanın altyapısının hazırlanması için mesai harcıyor. Altyapı çalışmaları bittikten sonra alan yeşillendirilerek hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, programa alınan bölgelerde şehrimizin daha temiz ve bakımlı olması için çalışmalarını sürdürecek.

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