Kütahya'da taksi durakları yenilendi

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz, Zafer Meydanı’nda bulunan taksi duraklarını tamamen yenileme, Atakent’teki taksi durağını ise yeniden inşa etme çalışmalarında son aşamaya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Ulaşım ve üstyapı imalatlarıyla 2022 yılında şehrimizde önemli yatırımlar yapan Kütahya Belediyesi, 2023 yılında da çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zafer Meydanı’nda bulunan iki taksi durağını tamamen yenileyerek, Atakent’teki taksi durağını ise yeniden inşa ederek taksici esnafının ve hemşehrilerimizin kullanımına hazır hale getirecek.

Çalışmalarda son aşamaya gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde çalışmalarını sürdürecek.