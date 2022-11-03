Kütahya'da Sporkent'e yeni park

Kütahya'ya yeni parklar kazandırmaya devam eden Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi Sporkent bölgesinde sıfırdan imalatla park yapıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın her noktasında yer alan park ve bahçeleri yeniden düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunan Kütahya Belediyesi, bir taraftan da ihtiyaç duyulan mahallelerde sıfırdan park imalatı yaparak taleplere cevap veriyor.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Dumlupınar Mahallesi Sporkent bölgesinde sıfırdan park imalatı yapılıyor. Parkın altyapısını tamamen bitiren ekipler, bordür, kaldırım ve kauçuk serim işlemlerinde sona geldi.

Parkta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, parktaki altyapının tamamen bittiğini, fitness alanı, oyun gurubu, kamelya ve yürüyüş yollarının imalatına başlanacağını söyledi. Başkan Işık, “Şehrimizin sürekli büyüyen Dumlupınar Mahallemizde park imalatımız devam ediyor. Gerek mahalle sakinlerimizin gerekse mahalle muhtarımızın taleplerini değerlendirdik. Hakikaten bu yeni bölgede böyle güzel bir parkı mahallemize kazandırmak adına, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve tüm çalışanları hızlı bir şekilde ihale süreçlerini tamamlayıp yapım aşamasına geldi. Çok yakın bir zamanda tamamlanacak. Şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Tek bir istirhamım var; Yapılan bu eserlere sahip çıkıp koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür eden bir mahalle sakini, “Çalışmalarınızdan dolayı çok memnunuz. Ben burada torunuma bakıyorum. Torunumu götürecek parkımız yoktu, diğer mahallelere götürüyordum. Allah razı olsun, bu park çok iyi oldu. Çok memnunuz çalışmalarınızdan” ifadelerini kullandı.