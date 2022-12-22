Kütahya'da sonbahar fotoğraf sergisi açıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’da Sonbahar” isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyemiz ile Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneğ’nin iş birliğiyle düzenlenen “Kütahya’da Sonbahar” isimli fotoğraf sergisi, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla Kütahya Belediyesi Fuaye Alanı’nda açıldı.

Açılışın ardından fotoğrafları tek tek inceleyen Başkanımız Işık, fotoğrafları çok beğendiğini ve şehrimizin her mevsim güzel olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımızla sohbet edip, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.