Kütahya'da Şelale Park şekilleniyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 75. Yıl Mahallesi’ndeki Şelale Park’ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da alt ve üst yapı yatırımlarını tüm hızıyla yerel belediye, bir taraftan da mevcut parklarda imalat, tadilat ve bakım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu kapsamda; saha çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 75. Yıl Mahallesi’nde yapımına başlanılan Şelale Park’ta incelemelerde bulundu.

Çalışanlarla sohbet edip bilgi alan Başkan Işık, parktaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Işık, hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın, parklarda daha konforlu ve güvenli vakit geçirebilmeleri için çalışmaların planlanan program dahilinde devam edeceğini ifade etti.