Kütahya'da şehitliklere ziyaret

Kütahya’ da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar Kütahya Hava ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da FETÖ 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 6. yılı sebebiyle düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Şehit kabirlerine gül bırakılmasının ardından, İl Müftülüğü görevlileri Kuran-ı Kerim okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatanın birliği ve dirliği için dua edildi.