Kütahya'da 'Narko-Rehber' eğitimi

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belediye personeline, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından “Narko-Rehber” eğitimi verildi.KÜTAHYA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama ve çalışmaları kapsamında, yerel yönetimlerin ve çalışan personelin uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında daha etkin yer alması amacıyla yürütülen projenin önemine vurgu yapılan eğitim örneklerle desteklendi.

Uyuşturucu madde ve kullanımların azaltılması, bağımlılık, uyuşturucuyla mücadelede, belediye ve yerel yönetimlerin etkin kullanılması konular arasında yer aldı.

Kütahya Belediyesi'nde verilen eğitimde ayrıca, narkotik suçlarla mücadelede ailenin ve toplumun önemi, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, maddeleri kullanan şahıslarda meydana gelen psikolojik bozukluklar ve sonuçları detaylı olarak katılan personele bilgi verilerek aktarıldı.