Kütahya'da müzikal oyun sahnelendi

Kütahya Belediyesi 100.Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Haydi Oyun Oynayalım” adlı müzikal çocuk oyunu sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Haydi Oyun Oynayalım” adlı müzikal çocuk tiyatrosu, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelendi.

Müzikal çocuk oyununa minik tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi.