Kütahya'da millet bahçesinde sona doğru

Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacak Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmalarda sona gelindi.KÜTAHYA (İGFA) - Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Millet Bahçesi’ndeki imalat çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projeyi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Millet Bahçesi’nin Kütahya’ya özgü projelendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Alim Işık, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, otopark, spor oyun alanları, mesire yerleri ve sosyal donatı alanlarıyla Millet Bahçesi’nin Kütahya’da önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Işık, Millet Bahçesi’ni mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunmayı hedeflediklerini söyledi.