Kütahya'da Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden millet bahçesi inşasını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’ya özel projelendirilen millet bahçesinin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.KÜTAHYA (İGFA) - Bahçelievler Mahallesi ile birlikte bölgenin cazibe merkezi olacak millet bahçesinde imalat çalışmaları hızla devam ediyor.

Millet bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’ya özel olarak projelendirilen millet bahçesinin, kapalı otoparkı, sosyal donatı alanları ile mesire ve yürüyüş alanlarıyla bölgenin ve Kütahya’nın önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Çalışanlarla kısa süre sohbet eden Başkan Işık, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.