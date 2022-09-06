Kütahya'da meydandaki eksiklikler tamamlanıyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zafer Meydanı bağlantı yollarında devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - 30 Ağustos tarihinde görkemli ışık gösterileri ve havai fişek gösterileriyle vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği katılımla fiili açılışı yapılan Zafer Meydanı bağlantı yollarında yapımı devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, meydanın aktif olarak Kütahyalı hemşehrilerinin kullanımına açıldığını ifade etti.

Meydanda devam eden peyzaj çalışmalarını da inceleyen Başkan Işık, Kütahyalıların Zafer Meydanı ile ilgili olumlu dönüşlerinin kendilerini mutlu ettiklerini belirterek, meydandaki eksikliklerin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.