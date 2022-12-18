Kütahya'da Kültür Evi yükseliyor

Kütahya'da mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam eden yerel belediye, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başladığı Kültür Evi’ndeki çalışmalarda önemli aşama kaydetti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da özellikle çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve mahalle kültürünü nesilden nesile aktaracak projelerini sürdürmeye devam eden Kütahya Belediyesi yapımına başladığı Cumhuriyet Mahallesi Kültür Evi inşaatında önemli aşama kaydetti.

İmalatların neredeyse tamamının bittiği inşaatta kapı ve pencerelerin montajının gerçekleştiğini belirtildi.

En kısa sürede tamamlanması planlanan projeyle mahalle sakinlerimizin önemli bir eksiği giderilmiş olacak.