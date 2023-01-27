Kütahya'da Kültür Evi yükseliyor
Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek için çalışmalarını hızla sürdüren Kütahya Belediyesi'nin yapımına başladığı Sofu Mahallesi Kültür Evi inşaatı yükselmeye başladı.KÜTAHYA (İGFA)- Kütahya’mızda hemşehrilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda projeler üretip hayata geçiren Kütahya Belediyesi Sofu Mahallesi Kültür Evi’ndeki çalışmaları hızla devam ediyor.
Binanın şekillenmeye başladığı inşaatta ekipler, önemli aşama kaydetti.
Sofu Mahallesi Kültür Evi’nde düğün salonu, muhtarlık ofisi, mahalle fırını ve diğer sosyal donatı alanları yer alacak.
Proje tamamlandığında, mahalle sakinlerimizin ve hemşehrilerimizin kültürel ve sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak.
Kütahya Belediyesi ekipleri mahallelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.
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