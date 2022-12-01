Kütahya'da Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımına başlanıyor

Kütahya’nın çehresini değiştirmeye yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, vizyon projelerinden biri olan Küçük Sanayi Sitesi’nin yapımına başlıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisi olacak Küçük Sanayi Sitesi'nin şehrimize kazandırılmasında vesile olanlara teşekkür etti.

İhale süreci tamamlanan Küçük Sanayi Sitesi Projesi’nin firma yetkilileri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Işık, “Mevcut Kütahya Küçük Sanayi Sitemiz 2012 yılında çıkartılmış olan Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilmişti. Dolayısıyla 20 yıllık süre içerisinde bu riskli alanlarda bulunan iş yerlerinin ve diğer mahallelerimizdeki konutların kentsel dönüşüm ile yerel yönetimler tarafından yenilenmesi kanun gereğiydi. Biz de göreve gelir gelmez Küçük Sanayi Sitemizin olduğu alanlarla ilgili çalışmaya başladık ve TOKİ ile Esnaf Odaları Birliği Başkanlığımızla yapmış olduğumuz protokol kapsamında, Küçük Sanayi Sitemizde iş yeri bulunan kiracı veya mülk sahibi esnaflarımızın yararlanabileceği bir projenin adımını attık. İnköy Mahallemiz sınırları içerisinde 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesiyle sınır olan ve toplam bin 150 dekarlık bir alanda yaklaşık bin 600 iş yerinin yapılacağı projeyi başlattık” diye konuştu.

Projenin ilk etabında 530 hemşehrimizin olumlu yaklaşım göstererek taleplerini iletmesi doğrultusunda, içerisinde diğer ticaret ve sosyal alanların da olduğunu vurgulayan Başkan Işık, “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda 530 iş yerinden oluşan içinde PTT’den kargo binasına, lokantadan bankasına kadar sosyal alanları da kapsayacak" dedi.