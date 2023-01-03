Kütahya'da İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı'na peyzaj

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’nde bulunan İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında yeşil alan düzenlemelerini aralıksız devam eden Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’ndeki İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Daha önce istinat duvarları, yürüyüş yolları, oturma grupları ve altyapısı tamamen yenilenen park, çevre düzenlemesi ve aydınlatma direklerinin montajı yapıldıktan sonra vatandaşların kullanımına açılacağı kaydedildi.

Ekiplerin planlanan program ve ihtiyaçlar doğrultusunda şehrimizin farklı noktalarındaki parklarda çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.