Kütahya'da İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı'na peyzaj
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’nde bulunan İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında yeşil alan düzenlemelerini aralıksız devam eden Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’ndeki İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.
Daha önce istinat duvarları, yürüyüş yolları, oturma grupları ve altyapısı tamamen yenilenen park, çevre düzenlemesi ve aydınlatma direklerinin montajı yapıldıktan sonra vatandaşların kullanımına açılacağı kaydedildi.
Ekiplerin planlanan program ve ihtiyaçlar doğrultusunda şehrimizin farklı noktalarındaki parklarda çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Brentford
|18
|26
|8. Fulham
|17
|25
|9. Chelsea
|16
|25
|10. Brighton
|16
|24
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4