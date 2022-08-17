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Kütahya'da işitme engellilerden Başkan Işık'a ziyaret
Yerel 17.08.2022, 16:11
Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Seydi Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında gerçekleşen ziyarette, kulüp başkanı Yılmaz, kendilerine verilen destek için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür etti.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ifade ederek, Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü başarılar diledi.
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