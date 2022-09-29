Kütahya'da 'ikamet kart' her yerde avantajlı

Yaptığı yatırımlar ve uyguladığı projelerle şehrimize değer katan Kütahya Belediyesi, İkamet Kart Projesi ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Ulaşımdan su faturasına kadar birçok alanda indirimden faydalanılan projeyle hem öğrencilerimizin hem de esnafımızın yüzü gülüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olmaya devam eden Kütahya Belediyesi, İkamet Kart Projesi ile şehrimizi ve öğrencilerimizi bütünleştiriyor.

‘İkamet Kart’ projesiyle Kurumsal Gelişim ve Yönetim kategorisinde Yılın Belediye Başkanı ödülüne layık görülen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin büyümesine ve ekonomik değerlendirmelerde üst sıralara çıkmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Başkan Işık’ın vizyon projelerinden biri olan İkamet Kart Projesi’yle ikametini Kütahya’ya alan üniversite öğrencileri, birçok indirimden ve kolaylıktan yararlanıyor. Gönüllülük esasıyla projeye dahil olan esnaflarımız da belirledikleri oranlarda indirimlerle öğrencilerimize avantajlar sağlıyor. Bu sayede hem öğrencilerimizin hem de esnafımızın yüzü gülüyor.

YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMLER

İkametini Kütahya’ya alan öğrenciler, yüzde 50’ye varan indirimlerden ve çeşitli avantajlardan faydalanacak. İkamet Kart sahibi öğrenciler, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde bulunan çamaşırhaneyi yüzde 50 indirimle kullanabilecek. Su faturalarında yüzde 15 indirim hakkı kazanan öğrenciler, 16 No’lu hatta yüzde 25, şehir içi ulaşımda da yüzde 15 indirimli yolculuk edebilecek. Kamil Koç firmasıyla yapılan protokolle de tek yönlü biletlerde yüzde 5, gidiş-dönüş biletlerde de yüzde 10 indirim hakkı kazanacak.

Son başvuru tarihinin 30 Kasım 2022 olduğu İkamet Kart Projesi’yle ilgili daha detaylı bilgi almak için www.kutahya.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.