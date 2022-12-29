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Kütahya'da 'hobi yaşam'da kura zamanı
Yerel 29.12.2022, 16:59
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Porsuk ve TOKİ’de bulunan Hobi Yaşam Bahçeleri’nin kura çekimini gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin sosyal sorumluluk odaklı uygulamaları kapsamında, Porsuk ve TOKİ’de bulunan Hobi Yaşam Bahçeleri’nin kura çekimi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından gerçekleştirildi.
Şehit, gazi ve engelli yakınları için ayrı, emekli vatandaşlarımız için ayrı çekilen kura sonucu Porsuk’ta 19, TOKİ’de 7 olmak üzere toplam 26 adet hobi bahçesinin yeni sahipleri belli oldu.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kurada ismi çıkan hemşehrilerimizi tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.
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