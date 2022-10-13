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Kütahya'da HAYDİ personeli eğitildi

Yerel 13.10.2022, 14:46
Kütahya'da HAYDİ personeli eğitildi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri tarafından, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) görevinde olan personellere eğitim verildi.KÜTAHYA (İGFA) -  Kütahya HAYDİ merkez şubesinin talepleri doğrultusunda ilçelerde HAYDİ görevinde bulunan 19 personele Barınak Veteriner Hekimi Yavuz Gültekin tarafından eğitim verildi. Eğitimde, hayvan sağlığı, zapt-I rapt ve ilk müdahale konuları üzerinde duruldu.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek adına İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması, vatandaşların ihbarlarıyla faaliyete geçiyor.

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