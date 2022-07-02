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Kütahya'da Hava Er Tugayı'nda erler ant içti
Yerel 02.07.2022, 15:59
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen 2022’ye 2B erbaşların er ant içme törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) -2022’ye 2 B erbaşların ant içme törenine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, eğitimler süresince başarılı olan erlere başarı belgelerini takdim etti.
Asker aileleri ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Damcı, ant içen erleri tebrik etti.
Tören sonunda Başkan Yardımcısı Damcı asker aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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