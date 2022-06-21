Kütahya'da görev şehidine son görev

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli Ali Candan için Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Candan, Yalnızsaray Köyü’nde kılınan cenaze namazı ile defnedildi.KÜTAHYA (İGFA) - Elim bir kaza sonucu yaşamını kaybederek görev şehidi olan Ali Candan için Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Merkez İl ve İlçe yöneticileri, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, belediye birim müdürleri belediye çalışanları, merhum Ali Candan’ın mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, genç bir mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, Candan'ın 8 yıldır aidiyet duygusu içinde çalıştığına vurgu yaptı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdığı cenaze namazının ardından Candan’ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Daha sonra Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Yalnızsaray Köyü’ne götürülen Ali Candan’ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.