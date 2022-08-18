Kütahya'da girişimci kadınlar destekleniyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneğini ziyaret etti. Başkan Işık, ziyarette girişimci kadınları her platformda desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.KÜTAHYA (İGFA) - Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneğini ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalar hakkında dernek başkanı Şule Erdem ve dernek yöneticilerinden bilgiler aldı.

Kadınların üretime katılmaları ve bu üretimi birlik içerisinde yapmalarının çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Işık, kadın üreticileri her zaman desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Şule Erdem, verilen destek için Başkan Işık’a teşekkür etti.