Kütahya'da farkındalık için yarıştılar

Kütahya'da Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından Türkiye geneli lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Engel’ temalı kısa film yarışması ödül töreni, il protokolünün katılımıyla Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu’nda gerçekleşti.KÜTAHYA (İGFA) - Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu, Türkiye genelinde lise öğrencilerine yönelik olarak başlattığı ‘Engel’ temalı kısa film yarışması ödül töreni, Vali Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ve il protokolünün katılımı ile gerçekleşti.

Ödül töreni yapılan protokol konuşmaların ardından okul öğrencilerinin sunduğu gösteri, kısa film yarışmasında derece alan filmlerin izlenmesiyle devam etti.

Yarışmada ‘Görmek’ filmi ile Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencisi Esma Akça birinci, ‘Aramızda Engel Yok’ filmi ile İstanbul Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Semih Öztürk ikinci ve ‘Renkler’ filmi ile Adana İlhan Taş Anadolu Lisesi öğrencisi İkra Naz User üçüncü oldu. Yarışmada derece alan öğrencilere ödüllerini Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit verdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulumuzun hayata geçirdiği bu proje, farkındalık oluşturmak adına önemli ve duyarlı bir projedir. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, derece alan genç yönetmenlerimize başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yarışma ödül törenine, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve il protokolü ile birlikte öğrenciler katıldı.